Um vídeo de Miley Cyrus a cantar 'Why’d You Only Call Me When You’re High', dos Arctic Monkeys, tornou-se viral no TikTok.

O vídeo foi gravado em 2014, para um episódio do programa "MTV Unplugged". Foi colocado esta quinta-feira no YouTube, em antecipação da participação de Cyrus na série "At Home", do mesmo programa.

Nessa futura atuação, a autora de 'Wrecking Ball' irá cantar temas originais e várias versões, de artistas como Britney Spears ou Pearl Jam. Recorde a sua atuação em 2014: