Foi divulgado o primeiro trailer para o novo documentário de Bruce Springsteen, "Letter to You".

O documentário terá a sua estreia na Apple Tv+, a 23 de outubro, e o seu lançamento coincide com o do novo álbum de Springsteen com a E Street Band, com o mesmo título.

"Letter to You" mostra como decorreram as gravações deste novo disco, e inclui interpretações dos 10 temas originais presentes no álbum. "Os fãs de todo o mundo poderão perceber como funciona o processo criativo deste artista icónico", indicou um comunicado à imprensa.

Veja o trailer: