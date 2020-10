Realizou-se esta quarta-feira a cerimónia de 2020 dos Billboard Music Awards, que teve lugar no Dolby Theatre, em Los Angeles, e foi apresentada por Kelly Clarkson.

O rapper Post Malone, que venceu 9 prémios em 16 nomeações, foi o grande vencedor da noite, com Billie Eilish e Lil Nas X também em destaque.

Confira aqui a lista completa de vencedores:

Melhor Artista

Post Malone

Melhor Canção do Top 100

Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus, 'Old Town Road'

Melhor Álbum do Top 200

Billie Eilish, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"

Melhor Artista Novo

Billie Eilish



Melhor Artista Feminina

Billie Eilish



Melhor Artista Masculino

Post Malone

Mais streams de canções

Post Malone



Mais vendas de canções

Lizzo

Mais canções na rádio

Jonas Brothers



Melhor dupla/grupo

Jonas Brothers

Melhor Artista R&B

Khalid

Melhor Artista Country

Luke Combs

Melhor Artista Rock

Panic! At The Disco

Melhor Artista Latino

Bad Bunny

Melhor Artista Dança / Eletrónica

The Chainsmokers

Melhor Artista Música Cristã

Lauren Daigle

Melhor Artista Gospel

Kanye West



Melhor Artista nas Redes Sociais (votado pelos fãs)

BTS



Melhor Digressão

Pink

Prémio de reconhecimento nas tabelas (votado pelos fãs)

Harry Styles

Prémio de Ícone

Garth Brooks