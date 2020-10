Manuel João Vieira é o convidado desta semana do Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ, e em conversa com Luís Guerra e Mário Rui Vieira, o músico dos Ena Pá 2000, Irmãos Catita e projetos como Corações de Atum ou Lello Perdido apresenta um álbum em nome próprio, "Anatomia do Fado", onde interpreta fados humorísticos de outros tempos e originais da sua lavra (e não só). É editado esta sexta-feira.

Ao podcast da BLITZ, o artista fala-nos de pandemia, ditaduras e touradas, perspectivando ainda o futuro do país, do planeta e do próprio ser humano. A manifestação pela sobrevivência das salas de espetáculos e as candidaturas presidenciais são outros temas de conversa.

No programa desta semana falamos de novos discos de Jónsi, vocalista dos Sigur Rós, e Thurston Moore (ex-Sonic Youth), e de uma parceria improvável entre a cantora francesa Melody Gardot e o português António Zambujo.

A apresentação do episódio 33 do Posto Emissor está a cargo de Luís Guerra; a edição multimédia é de Rúben Tiago Pereira.

Sejam bem-vindos.