Billie Eilish tornou-se novamente alvo de 'body shaming' nas redes sociais depois de ter sido divulgada uma fotografia, captada na passada segunda-feira em Los Angeles, na qual surge descontraída na rua, com roupa justa ao corpo. A polémica começou, alegadamente, depois de um utilizador do Twitter partilhar uma imagem da artista de 18 anos e escrever na legenda: "em 10 meses, a Billie Eilish desenvolveu um corpo de mãe de 35 anos que gosta de beber vinho".

Os fãs apressaram-se a defender Eilish, com respostas como: "a forma como a pornografia e as redes sociais ensinaram os homens que os corpos como o da Billie Eilish são 'gordos' e não perfeitamente normais"; "quando vejo pessoas a escrever sobre o corpo da Billie Eilish só penso que nunca estiveram com uma mulher"; ou "deixem a Billie Eilish e o corpo dela em paz, seus esquisitos".

A própria artista parece ter abordado a situação, partilhando um curto vídeo da YouTuber Chizi Duru no qual esta diz: "Vocês têm de começar a normalizar corpos reais, OK? Ter barriga é normal. O Instagram não é real". Eilish já falou por diversas vezes sobre o facto de ser alvo de críticas devido ao seu corpo, mas também mostrou vontade em deixar de usar roupas tão largas: "Vou ser uma mulher. Quero mostrar o meu corpo", disse no ano passado em entrevista à revista Elle, "mas sei que vai ter um grande impacto. Sei que as pessoas vão dizer 'perdi todo o respeito por ela'".