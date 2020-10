O novo single de Demi Lovato é um ataque direto a Donald Trump e, ao mesmo tempo, um apelo ao voto nas eleições presidenciais norte-americanas. Na letra de 'Commander in Chief', escrita a meias com Finneas, irmão de Billie Eilish, a cantora diz "Commander in chief, honestly, if I did the things you do, I couldn't sleep", cuja tradução é algo como "Senhor presidente, honestamente, se eu fizesse as coisas que tu fazes não conseguia dormir".

Referindo-se ao episódio em que Trump se fechou no bunker da Casa Branca durante as manifestações antirracistas que decorreram frente à sua residência oficial enquanto presidente, Lovato canta ainda "We'll be in the streets while you're bunkerin' down" ("Vamos estar nas ruas enquanto tu te fechas no bunker").

Partilhando a capa do single nas redes sociais, a cantora dirige-se aos seguidores escrevendo: "Peço-vos que, por favor, se juntem a mim e votem na eleição deste ano". O vídeo deverá ser divulgado esta quinta-feira, mas a canção já pode ser escutada abaixo.