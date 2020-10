O músico Filipe Pinto, vencedor da edição de 2009 do programa televisivo de talentos “Ídolos”, revelou ter perdido as gravações do seu novo álbum, "Telhados de Vidro", após o seu carro ter sido assaltado.

O assalto levou ao adiamento do lançamento do disco, com Pinto a lançar, nas redes sociais, um apelo ao(s) assaltante(s) para que lhe enviem as gravações para o seu endereço de e-mail, [email protected].



"A vida por vezes prega-nos rasteiras que nos deixam mais frágeis... Além da situação estranha e difícil deste ano devido à covid-19 com o cancelamento de concertos e perspectivas de trabalho adiadas... Não ajuda muito roubarem o teu computador do carro, que por sinal tem lá dentro parte das canções do teu disco de originais, investimento de tempo dos músicos e pessoas que me acompanham e que não merecem este episódio", escreveu.

"Vamos recomeçar a gravar o que falta nos próximos dias mas custa muito tudo isto. Aos que roubam ou têm actos de vandalismo que de alguma forma a vida os ensine e aprendam a não cometer este e qualquer outro crime".

Veja o estado em que ficou o carro de Filipe Pinto: