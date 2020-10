A guitarra que Ian Curtis usou em 'Love Will Tear Us Apart' foi esta semana vendida em leilão pela sua filha, Natalie.

A guitarra, uma Vox Phantom, arrecadou mais de 162 mil libras, ou 167 mil euros.

Antes de regressar às mãos da família Curtis, a guitarra esteve na posse de Bernard Sumner, colega de Ian nos Joy Division, que mais tarde a ofereceu a Johnny Marr, com quem tocou nos Electronic. Quinze anos depois, Marr devolveu-a a Sumner, que a entregou a Natalie Curtis.

