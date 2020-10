Pedro Abrunhosa atuou esta segunda-feira em Lisboa no espaço Mini Bar, no Bairro do Avillez, e cantou com máscara na cara. "Um espetáculo que fez paredes, chão, público e palco levantar voo!", escreveu o músico no Facebook, ao partilhar um vídeo da atuação, "a lembrar os meus tempos de jazzmen quando o estrado era mais curto que a arena mas a satisfação por fazer música igualava o amor que por ela tenho".

"Perante uma sala cheia e com todas as medidas de segurança que este tempo exige, senti pulsar o puto que adora partir o palco todo", diz ainda Abrunhosa, antes de falar sobre a convidada Ana Moura, que "trouxe ainda o toque diáfano com a sua presença e voz de neblina sensual". Veja o vídeo.