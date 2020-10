Os Metallica irão dar um concerto acústico, que será transmitido pela internet em regime pay-per-view.

O concerto terá lugar no "quartel-general" dos Metallica, na Bay Area (São Francisco), no dia 14 de novembro.

Os lucros obtidos com o concerto beneficiarão a fundação All Within My Hands, criada pelos próprios Metallica para ajudar ns mais diversas causas.

Além do concerto, irá ser organizado um leilão onde os fãs poderão adquirir vários "itens e experiências" relacionados com os Metallica, detalhes sobre os quais serão revelados nas próximas semanas.

Os bilhetes custam 14 dólares e 99 cêntimos e estão disponíveis através da Nugs.tv, onde o concerto será transmitido.