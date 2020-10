Max Ehrich, ex-noivo de Demi Lovato, foi filmado, no passado fim de semana, a chorar sozinho na praia de Malibu onde pediu a artista em casamento em julho passado. "Para quem é essa performance?", questionaram-no vários utilizadores do Twitter, que não pouparam nas críticas nem na gozação. O ator de 29 anos foi apanhado a chorar, a limpar os olhos e a pousar a cabeça nos braços, mas há quem o acuse mesmo de ter chamado os paparazzi.

"Esperam mesmo que eu acredite que os paparazzi andaram a seguir esta celebridade série D?", questiona um utilizador do Twitter, com outros a dizerem coisas como "já não me ria tanto há meses. Obrigado, Max Ehrich, por estas fotografias ridiculamente encenadas" ou "eu mandava-me ao sol se o meu ex fizesse algo tão embaraçoso quanto aquelas fotos do Max Ehrich".

Recorde-se que Lovato terminou o noivado com Ehrich no mês passado. Entretanto, o ator disse nas suas redes sociais que ficou a saber do fim da relação pelos meios de comunicação social.