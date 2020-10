Jason Derulo é o novo nome no cartaz do Rock in Rio Lisboa 2021, juntando-se a Post Malone, que estava perfilado para a adiada edição deste ano. Os artistas atuam no Palco Mundo, o maior do evento, a 27 de junho de 2021 (último dia da próxima edição), o mesmo que contará com a presença dos já confirmados Anitta e HMB.

O festival do Parque da Bela Vista anunciou também que o cartaz do Palco Mundo do dia 26 de junho também está completo: Duran Duran, A-ha e Bush, que também constavam dos planos para este ano, são reconfirmados, à semelhança dos Xutos & Pontapés.

Para a 9.ª edição do Rock in Rio Lisboa estavam anunciados Foo Fighters, The National e Liam Gallagher (a 19 de junho), bem como Black Eyed Peas, Ivete Sangalo e David Carreira (a 20).

Os bilhetes ficarão disponíveis a partir desta quarta-feira no site do festival e restantes locais habituais, entre os quais postos selecionados Galp, FNAC (online e lojas físicas), Continente, Blueticket, e Ticketline.

De acordo com a organização, os bilhetes diários terão o preço de 69 euros, sendo também disponibilizados passes para o segundo fim de semana do festival a 112 euros, bem como o denominado Passaporte Família, um bilhete à venda em exclusivo nos postos Galp aderentes que, pelo valor de 142€, garante entrada num dia a dois adultos, duas crianças e um adulto a partir dos 70 anos.