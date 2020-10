Phil Collins está a tentar despejar a ex-mulher Orianne Cevey, de quem se divorciou em 2008, da sua mansão na Florida. O casal, apesar de legalmente divorciado, manteve uma relação intermitente ao longo da última década, mas Cevey ter-se-á casado em segredo com outro homem, o que levou o músico a enviar-lhe uma ordem de despejo.

Segundo o site TMZ, Cevey terá dito a Collins que ia numa viagem de negócios a Las Vegas, em agosto passado, e foi lá que se casou com outro homem. A ex-mulher de Collins - o casamento durou seis anos - recusa-se a abandonar a mansão e quer renegociar o acordo de divórcio, com o qual recebeu 50 milhões dólares (42 milhões de euros), porque o casal voltou a juntar-se em 2016.

O ex-casal tem dois filhos, Nicholas e Matthew, de 19 e 15 anos, respetivamente. Em declarações ao jornal The Sun, o advogado de Cevey disse: "Vamos lidar com o Sr. Collins em tribunal, não na coluna de fofoquices". O TMZ diz que a ex-mulher do músico ameaça "divulgar informações falsas e embaraçosas sobre ele" se não receber mais dinheiro.