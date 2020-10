Kanye West divulgou, esta segunda-feira, o primeiro vídeo da sua campanha para presidente dos Estados Unidos.

No vídeo, o rapper surge diante de uma bandeira norte-americana preta e branca, com uma mensagem patriótica e ultra-religiosa, juntamente com cenas de famílias em oração.

"Qual é o destino da América? O que é melhor para a nossa nação, o nosso povo? Em que consiste a verdadeira justiça?", questiona.

"De forma a podermos contemplar o nosso futuro, viver o nosso sonho, temos que ter visão. Nós, enquanto povo, iremos reavivar o compromisso da nossa nação para com a fé, para com aquilo que a Constituição apelida de "liberdade de religião"; isso inclui a oração. Através da oração, a fé pode ser restaurada".

"Temos de agir com fé, com o conhecimento de que estamos em busca dos objetivos certos, a fazer as coisas certas", continua. "Ao nos voltarmos para a fé, seremos a nação, o povo que Deus quer que sejamos. Eu sou o Kanye West e aprovo esta mensagem".

Veja o vídeo: