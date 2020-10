Fiona Apple interpretou, pela primeira vez ao vivo, canções retiradas ao seu novo álbum, "Fetch the Bolt Cutters".

A artista norte-americana foi um dos destaques do festival virtual New Yorker, tendo atuado a partir de um estúdio no Alabama.

Acompanhada pela sua banda, Apple cantou 'I Want You to Love Me', 'Shameika' e o tema-título 'Fetch the Bolt Cutters', num set de apenas 11 minutos.

Veja o resultado: