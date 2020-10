Carey Hart, marido de Pink, está a ensinar os filhos de ambos - Willow Sage de 9 anos e Jameson Moon de 3 anos e meio - a disparar armas de fogo. O ex-motociclista de competição partilhou nas redes sociais imagens das duas crianças a usar espingardas num descampado, mostrando-se orgulhoso da destreza de ambas.

Começando por dizer que passou uma "manhã divertida" com os filhos, Hart esclarece que a filha "está a ficar bastante boa com a espingarda" e que Jameson "adora disparar" e que o deixa "muito orgulhoso".

"Sou um defensor acérrimo de ensinar os meus filhos a disparar mas, mais importante que isso, em ensiná-los a manusear uma arma de fogo", escreveu Hart na legenda das imagens, "não há melhor som do que o de uma bala disparada pelos meus filhos a acertar num alvo a 27 metros de distância".

O marido de Pink já tinha sido criticado, no ano passado, por ter levado a filha a um campo de tiro, mas não se mostra muito preocupado com as críticas, acrescentando nas fotografias agora partilhadas o hashtag #IfYourDontLikeItScrollOn, algo como "se não gostam, passem à frente".

Apesar de se assumir como conservador, Hart já disse que não é apoiante de Trump ("identifico-me mais como republicano do que como democrata, mas não posso apoiar um mentiroso como este"), o que levou um seguidor a interpelá-lo: "Acho ótimo que ensines os teus filhos. É por isso que fico confuso quando dizes que vais apoiar os democratas, que nos querem tirar as armas". A resposta não tardou: "Primeiro que tudo, eles não querem tirar as nossas armas. Depois, por que razão é que os 44 que vieram antes não conseguiram tirá-las?".