Drake celebrou o terceiro aniversário do seu filho, Adonis, com a publicação de algumas fotografias no Instagram que mostram como foi a festa.

Adonis é filho de Drake e da atriz pornográfica Sophie Brussaux, tendo sido revelado ao mundo em maio de 2018. Em maio deste ano, Drake partilhou as primeiras fotografias da criança.

Veja a festa:

Drake/Sophie Brussaux

