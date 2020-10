Depois da 'batalha' com Dave Grohl, dos Foo Fighters, Nandi Bushell, menina britânica de apenas 10 anos, fez agora uma versão à bateria de 'Fix You', dos Coldplay.

No sucesso de 2005, Bushell 'ocupa' o lugar de Will Champion, baterista da banda inglesa, tocando com fervor num 'kit' coberto de fita fluorescente, um óbvio piscar de olho à estética de luzes do grupo de Chris Martin.

A performance não deixou o baterista dos Coldplay indiferente. Na conta de Instagram da banda, Will Champion exultou: "Isto colocou um ENORME sorriso na minha cara, Nandi Bushell. Absolutamente brilhante".

Veja aqui:

Desde tenra idade que Nandi Bushell tem surpreendido com a perícia com que se entrega a versões de rock, em vários instrumentos. Metallica, Rage Against the Machine, Queens of the Stone Age ou Nirvana também fazem parte do 'seu' repertório, como pode ver nos artigos relacionados no final desta notícia.