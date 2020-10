Com álbum a solo, “20-20-20”, acabado de editar, Tim - a voz e o senhor do baixo dos Xutos & Pontapés - foi o convidado da mais recente edição do podcast Posto Emissor.

Refletindo sobre todo o seu percurso, Tim abordou também os feitos dos Xutos & Pontapés, não se escusando a apontar também, sem hesitações, os problemas que o grupo enfrentou.

Desassombradamente, a voz dos Xutos reconhece que "certas músicas poderiam não ter sido tocadas", apontando "uma malha de rock banal, com uma letra do Zé Pedro acabada por mim" e que causou tensão em estúdio. "Assim que se começou a gravar, começaram os problemas. Parece que atraiu os problemas todos do 'Gritos Mudos'“, lembra, recordando o difícil álbum de 1990, lançado na ressaca do sucesso de "Circo De Feras" e "1988".

"Entre nós, estávamos numa fase muito acelerada. Aquilo precipitou tudo. Nos discos podem aparecer estas ovelhas negras", conclui.

Saiba de que canção Tim está a falar. Para descobrir no Posto Emissor a partir dos 13 minutos e 46 segundos.