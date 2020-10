Tom Parker, membro dos The Wanted, revelou ter um tumor cerebral inoperável num comunicado aos fãs.

Juntamente com a sua esposa, a atriz Kelsey Hardwick, Parker deu a notícia ao mundo através das redes sociais, acrescentando que já se encontra a receber tratamento.

"Estamos arrasados, mas vamos lutar. Não queremos a vossa tristeza, apenas amor. Juntos iremos sensibilizar as pessoas em relação a esta doença horrível, e estudar todas as formas possíveis de tratamento", pode ler-se.

"Vai ser uma luta difícil, mas com o amor e o apoio de toda a gente iremos vencer isto".

Formados em 2009, os The Wanted são uma das mais populares boysbands do Reino Unido, tendo vendido mais de 600 mil álbuns e 2 milhões de singles. O seu último trabalho, "Word of Mouth", data de 2013.