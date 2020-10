Com álbum a solo, “20-20-20”, acabado de editar, Tim - a voz e o senhor do baixo dos Xutos & Pontapés - foi o convidado da mais recente edição do podcast Posto Emissor.

Refletindo sobre todo o seu percurso, Tim abordou também os momentos mais difíceis dos Xutos, como o momento em que comunicou à banda que iria fazer parte do projeto Resistência, no início dos anos 90.

“A minha entrada na Resistência causou um grande mau estar na banda, que vinha de um período difícil. Entusiasmado que estava com o projeto Resistência, não podia mostrar esse entusiasmo e dizer que gostava mais de Resistência do que dos Xutos... o que ia ganhar mais dinheiro. Estaria a ferir a suscetibilidade das pessoas”, assume.

Para ouvir a partir dos 17 minutos e 25 segundos no podcast Posto Emissor: