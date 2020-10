Rihanna celebrou efusivamente a vitória dos Lakers que valeu à equipa de Los Angeles o 17º título de campeões da liga norte-americana de basquetebol (NBA).

A partir de casa, a artista deu uma festa com amigos, munida de balões de cor púrpura e amarela (as cores dos Lakers) e adereços de cheerleader. Rihanna entoou a plenos pulmões o 'hino' dos Queen, 'We Are the Champions', não evitando alguns 'recados' em forma de dedos médios espetados (certamente para os perdedores da outra costa, os Miami Heat) e na companhia de cerveja Corona.

"Lebron [James] continua a ser rei, os Lakers são campeões e Kobe [Bryant, falecido em janeiro] está orgulhoso", escreveu Rihanna. Veja aqui o vídeo: