Demi Lovato recordou o momento em que percebeu que é bissexual: foi durante o filme "Estranhas Ligação" (1999), quando as personagens de Sarah Michelle Gellar e Selma Blair se beijam. "Era muito nova e não devia estar a ver o filme, mas vi", confessou a artista enquanto apresentava o evento digital "Coming Out 2020" na passada sexta-feira, "foi naquela cena em que elas curtiam no relvado do parque. Fiquei 'espera lá, gosto mesmo disto!".

Lovato assumiu a sua bissexualidade em público em 2017 e revelou agora que muitas canções suas são sobre mulheres. "Há canções que escrevi sobre raparigas que os meus fãs pensam que são sobre um rapaz", confessa, "fiquei surpreendida por alguns deles não terem percebido. Estava a partilhar com o mundo, apesar de não estar a ser completamente óbvia. A música era o meu porto seguro".

Recorde-se que a artista terminou recentemente o seu noivado com o ator Max Ehrich, com quem começou a namorar em março. Entretanto, o ex-noivo veio a público dizer que só soube da separação pelos meios de comunicação social.