Paulo Furtado, mentor do projeto Legendary Tigerman, verbalizou a sua grande satisfação pelo regresso aos palcos de forma regular. "Aquela segunda-feira em que acordas rouco, exausto, mas extremamente feliz", escreveu o músico no Instagram.

"Desde quinta-feira houve uma estreia no Teatro Nacional D. Maria II, um cine-concerto nas Curtas de Vila do Conde, um concerto no BB Blues Fest e duas sessões esgotadas na Casa do Capitão. Não me podia sentir mais afortunado", elabora. Furtado refere-se a vários projetos em que se encontra envolvido: a banda-sonora que fez para "Última Hora", peça com texto de Rui Cardoso Martins e encenação de Gonçalo Amorim que se estreou no Teatro Nacional, o cine-concerto "Guanche" (onde a sua música se junta à montagem de imagens ao vivo do realizador Paulo Maia, a narração da atriz Íris Cayatte e a manipulação de som do artista sonoro Duarte Ferreira), à sua participação no BB Blues Fest, na Baixa da Banheira, e a dois concertos na Casa do Capitão, em Lisboa, em formato one-man-band e com a participação do saxofonista João Cabrita.



"Hoje [segunda-feira, 12] é dia de rumar a sul para começar um novo projeto com o Teatromosca", revela.

Veja as fotos partilhadas por Legendary Tigerman, que documentam os espetáculos realizados nos últimos dias.