Johnny Rotten reafirmou que irá votar em Donald Trump, nas eleições presidenciais norte-americanas.

O músico, cidadão dos Estados Unidos desde 2013, deu uma entrevista ao jornal The Observer na qual afirma que Trump "é a única escolha sensata", e que Joe Biden, candidato pelo Partido Democrata, "não tem capacidade para ser o homem do leme".

Existe, também, simpatia por parte desta figura máxima do punk rock para com as acusações de racismo de que Trump foi alvo - algo que também lhe aconteceu, no passado. "Fui acusado do mesmo, por isso sinto-me ofendido por todos os que são acusados disso", disse.

Quanto à morte de George Floyd às mãos da polícia, o intérprete de 'Anarchy in the UK' afirma que tal incidente "foi chocante" mas que o mesmo "não significa que todos os polícias sejam maus ou todos os brancos sejam racistas. Todas as vidas importam".