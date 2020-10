Os Pearl Jam voltaram a disponibilizar 'Get It Back', canção estreada no início deste mês, em todas as plataformas de streaming.

A canção fez parte da compilação "Good Music to Avert the Collapse of American Democracy, Volume 2", de apoio ao Voting Rights Lab, organização que trabalha em prol do direito ao voto para todos os cidadãos norte-americanos.

"Good Music..." esteve disponível durante apenas um dia, mas 'Get It Back' volta agora a poder ser escutada, cortesia dos Pearl Jam. Ouça aqui: