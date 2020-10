Corey Taylor deu uma entrevista à Men's Health, abordando o pior investimento que já fez ao longo da vida.

Há alguns anos, o vocalista dos Slipknot juntou-se a um amigo tatuador, que pretendia abrir uma loja de tatuagens no estado do Iowa, de onde Taylor é natural.

"Não havia muitas lojas de tatuagens no Iowa, por isso pensei que era boa ideia", contou. "Mas ele decidiu abri-la no meio do nada, numa cidade no meio do nada, onde ninguém ia. E, mais tarde, um familiar convenceu-me a investir em lojas de animais - vender peixes a lojas de animais".

Foi este último investimento que acabou por correr (muito) mal: "Nem é preciso dizer que houve droga envolvida e toda a operação foi apreendida, quase todos os animais morreram, e quando chegou a altura de entregar a declaração de impostos nem sequer sabia que devia ter colocado algumas coisas à parte", explicou.

Tudo acabou, no entanto, por correr pelo melhor. "Encontrei um grande contabilista que me indicou os passos a tomar para regressar ao ponto em que devia estar. Foi uma lição muito, muito cara", disse.