Blaya partilhou uma mensagem de liberdade com os fãs no Instagram. Junto a uma imagem onde surge sem roupa, a artista escreve um pequeno texto no qual diz: "E assim dou início ao movimento #serlivre, e desafio-te a postares também uma fotografia [em] que te sintas livre e a desafiar mais pessoas, sejam homens ou mulheres".

"Vamos criar uma corrente de união e onde o comentário maldoso não vai ter espaço para brincar", continua, "a minha maneira de ser livre é assim... sem nada por cima, tal como sou. Mostra-me como é o teu #serlivre!". Blaya desafia depois "todas as mulheres que participaram no meu vídeo", que pode ser visto abaixo.