Cardi B celebrou o seu 28º aniversário em grande, na companhia de amigos e do seu futuro ex-marido, Offset.

Segundo a Billboard, a festa de Cardi B teve lugar numa discoteca em Las Vegas, no passado sábado, e contou com a presença do rapper dos Migos.

Mesmo após ter sido noticiado que Cardi B e Offset se iriam divorciar, os dois foram vistos a beijarem-se - com a festa a ter durado até ser manhã.

Mais tarde, Offset partilhou um vídeo onde aparece a dançar, no topo daquilo que a Billboard diz ser um hotel, e acrescentou vários vídeos às stories do Instagram, onde dança sensualmente com a ainda esposa.