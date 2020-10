Com álbum a solo, “20-20-20”, acabado de editar, Tim - a voz e o senhor do baixo dos Xutos & Pontapés - foi o convidado da mais recente edição do podcast Posto Emissor.

Além de refletir sobre todo o seu percurso, Tim abordou também os efeitos da pandemia na vida das bandas. "Programas de apoio, isto e aquilo, quando damos por nós estamos a preencher papéis e mais papéis para justificar o que sempre fomos há 30 anos para receber uma coisinha de nada que não nos vai pôr a trabalhar, só nos vai pagar as contas. Se não nos dão hipóteses para trabalhar, para que é que nos estão a dar um subsídio para sobreviver? Se não podemos trabalhar, não podemos sobreviver e vamos ter de mudar de vida", lamenta.

"O medo maior que eu tenho é de as bandas começarem a comer-se umas às outras. A baixar preços, de maneira a apanhar aquele bocadinho. Quando dermos por nós, nem vale muito a pena. Só por gosto", conclui.

Para ouvir a partir dos 38 minutos e 20 segundos no Posto Emissor: