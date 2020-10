A 22 de outubro de 1990, os Pearl Jam deram o seu primeiro concerto de sempre, no clube noturno Off Ramp, em Seattle.

A banda de Eddie Vedder irá assinalar o 30º aniversário da sua estreia com a transmissão via streaming de um outro concerto, que teve lugar no Wells Fargo Center, em Filadélfia, em 2016.

Esse concerto, que durou três horas, contou no alinhamento com todos os temas de "Ten", álbum de estreia dos Pearl Jam, e com versões de bandas como os Pink Floyd ou os The Who.

A transmissão estará disponível de 22 a 25 de outubro, através da nugs.tv, e o acesso custa 14,99 dólares.