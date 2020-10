Jack White foi o convidado musical do episódio desta semana do programa "Saturday Night Live", tendo sido chamado a substituir o cantor country Morgan Wallen, que de acordo com o Consequence of Sound violou as regras de segurança referentes à covid-19,

Para além de ter interpretado um medley de 'Don't Hurt Yourself' (a sua colaboração com Beyoncé), 'Ball and Biscuit' e 'Jesus Is Coming Soon', canção gospel sobre a gripe espanhola de 1918, juntamente com 'Lazaretto', White recorreu ainda a uma guitarra desenhada por Eddie Van Halen.

"Ele foi muito simpático para comigo. Nem sequer o vou insultar tocando uma das suas canções", escreveu mais tarde White, no Instagram. Veja as atuações: