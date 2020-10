Tim é o convidado desta semana do Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ, e em conversa com Mário Rui Vieira e Luís Guerra o músico dos Xutos & Pontapés falou sobre "20-20-20", o seu novo álbum em nome próprio. Os efeitos da morte de Zé Pedro na sua banda de sempre, as aventuras e arrependimentos de um longo percurso na música e as dificuldades trazidas pela pandemia foram outros temas da conversa.

No episódio desta semana do Posto Emissor, falamos também sobre os 80 anos de John Lennon, a conversa tardia que tivemos com os Linkin Park, uma caixa especial dos Divine Comedy e o álbum a solo de Matt Berninger, dos National.

A edição multimédia esteve a cargo de Rúben Tiago Pereira.

Sejam bem-vindos.