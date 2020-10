Nick Cave anunciou que irá lançar, juntamente com o compositor belga Nicholas Lens, um novo álbum intitulado "L.I.T.A.N.I.E.S.".

A obra é descrita como uma "ópera do confinamento", e foi inspirada não só pelo "silêncio" com que Lens se deparou ao longo destes meses de pandemia, como por uma visita passada ao Japão.

O compositor pediu, depois, a Cave que escrevesse os textos para os seus trabalhos, replicando uma parceria ocorrida em 2014, na ópera "Shell Shock".

"Quis trabalhar com alguém que fosse um novato no que toca a ópera. Alguém credível e autêntico na forma como utiliza as palavras. O Nick foi, obviamente, essa pessoa", explicou Lens.

As 12 peças escritas por Cave foram, entretanto, descritas pelo próprio como "petições a um criador divino, exigindo algum tipo de reconhecimento cósmico". "L.I.T.A.N.I.E.S." será lançado pela Deutsche Grammophon no dia 4 de dezembro.