Sammy Hagar e Michael Anthony partilharam um vídeo de homenagem a Eddie Van Halen, falecido na passada terça-feira.

No Instagram, os dois músicos - o primeiro foi vocalista entre 1985 e 1995; o segundo foi baixista entre 1974 e 2005 - mostraram-se particularmente emocionados no adeus ao seu ex-colega, com Hagar a prometer que irá cantar, ao vivo, as canções dos Van Halen sempre que puder. O vídeo termina com uma atuação especial.

Foi ainda revelado o teor da última conversa telefónica que David Lee Roth teve com Eddie Van Halen, antes da morte do guitarrista. O website VHLinks.com afirma que Roth pôde despedir-se do seu antigo colega, uma semana antes da morte deste. Era reconhecida a animosidade entre os dois antigos companheiros, esteios da importante fase da banda entre 1974 e 1985.