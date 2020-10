José Cid acusa a candidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica de ter usurpado o seu nome ao incluí-lo na comissão de honra do atual presidente.

Segundo o Record, a candidatura de Vieira defende que o nome do músico incorporou a comissão de honra porque o agente de Cid o autorizou. No entanto, o veterano da música portuguesa garante não ter agente, não fazer realmente parte da comissão, acusando Vieira de "usurpação do nome".

A gestão de Vieira merece, inclusive, ferozes críticas de Cid, benfiquista assumido. "O Benfica parece um mercado de importação e exportação de jogadores. Saiu agora o melhor marcador do campeonato [Vinícius]: 3 milhões de euros até o Cantanhede pagava", ironizou.