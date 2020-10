Os Smashing Pumpkins divulgaram dois novos temas, retirados ao seu próximo álbum, "CYR".

Do disco, que sai a 27 de novembro, já eram conhecidos o tema-título, bem como 'The Colour of Your Love', 'Confessions of a Dopamine Addict' e 'Wrath'.

A estes, os Smashing Pumpkins juntaram agora 'Anno Satana' e 'Birch Grove'. Ouça-os aqui: