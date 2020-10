Cláudia Guerreiro, dos Linda Martini, está em palco esta sexta-feira e sábado (10 de outubro) com a peça de teatro "Aurora", de Douglas Mendes, da companhia Teatro D'As Vizinhas, em cena no Auditório da Boutique da Cultura, em Carnide, Lisboa. Além de ter composto a banda sonora, que apresenta ao vivo, a baixista é corresponsável pela cenografia e assina a ilustração e design do cartaz.

"Foi a convite de uma amiga, a Patrícia Guerreiro, que entrei nisto", explica à BLITZ, "e o desafio foi mesmo fazer parte, integralmente, da coisa, desde a parte toda de imagem (cartazes, ilustração, cenografia e adereços quando houver) até à música". A companhia/associação, que junta Cláudia Guerreiro, a atriz Patrícia Guerreiro e o encenador Douglas Mendes, abriu "10 dias antes do confinamento ser declarado. A primeira peça devia ter estreado em maio. Só conseguimos começar em setembro com a 'Menina Júlia'".

A seguir a "Aurora", a companhia de teatro vai levar a cena a peça "O Herói", para qual "em vez de tocar, vou ilustrar a peça toda ao vivo, em modo totalmente analógico projetado em direto". Confessa ter aceitado este novo desafio com algum receio, "até porque nunca tenho muito tempo": "acabei a fazer menos ensaios do que queria, mas acabou por correr bem. Está num mix de improviso com algo mais definido. Essencialmente sigo os ritmos dos atores".

Segundo a sinopse de "Aurora", "um elogio à fraternidade e ao poder transformador da amizade", a história centra-se em "dois desconhecidos [que] se encontram, por acaso, numa montanha: um está ali por vontade própria, o outro está perdido. Ambos buscam um sentido para as suas existências". Os atores Pedro Monteiro e Tiago Duarte são os protagonistas e a peça tem início às 21h30