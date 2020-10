Carolina Deslandes partilhou no Instagram uma fotografia com Agir, agradecendo-lhe por ter acreditado nela no início da sua carreira. "A pessoa que me disse 'eu acredito em ti' quando eu trabalhava num restaurante e tinha desistido de cantar. Amo-te B.", escreve a cantora na legenda da imagem.

Nos comentários à imagem, o amigo reage, dizendo: "era só uma questão de tempo". Recorde-se que Deslandes e Agir mantêm uma amizade que já ficou imortalizada em música, tendo a dupla cantado em dueto o tema 'Mountains', de 2016, e 'Respirar', de 2018, também com a participação de Diogo Piçarra.

Deslandes tornou-se conhecida do público em 2010, ao participar no programa de talentos "Ídolos" (terminou em terceiro lugar), e estreou-se nos álbuns dois anos depois. O seu terceiro longa-duração, "Casa", saiu há dois anos.