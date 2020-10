Taylor Swift anunciou que irá votar no candidato democrata, Joe Biden, nas eleições presidenciais norte-americanas.

"A maior mudança de que necessitamos é de eleger um presidente que reconhece que as pessoas de cor merecem sentir-se seguras e representadas, que as mulheres merecem o direito de escolher o que acontece aos seus corpos, e que a comunidade LGBTQ+ merece ser reconhecida e incluída", explicou, à V Magazine.

"Todos merecemos um governo que leva os perigos globais de saúde a sério, e que coloca as vidas dos seus cidadãos em primeiro lugar. Votarei com orgulho no Joe Biden e na Kamala Harris nestas eleições", que ocorrerão a 3 de novembro.

Ao longo da sua carreira, Taylor Swift recusou sempre tomar posições políticas, algo que mudou após a chegada de Donald Trump à Casa Branca. Nas últimas semanas, tem feito campanha pelo voto junto dos mais jovens.