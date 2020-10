A drag queen Sylvia Koonz concorreu ao programa de talentos vocais The Voice Portugal, cantando 'The Edge of Glory' de Lady Gaga, e apesar de não ter sido escolhida pelo júri, impressionou António Zambujo, Aurea, Diogo Piçarra e Marisa Liz com a sua mensagem. "Nós existimos e somos pessoas normais" disse a artista, "queria mostrar o que é esta arte, o que é o drag, que é linda e as pessoas ainda não perceberam muito bem".

A cantora dos Amor Electro agradeceu a participação de Koonz, partilhando a sua mensagem com os seus seguidores no Instagram. "Engraçado que o ser humano julga muita coisa que não faz mal a ninguém e depois não julga aquilo que deveria", disse Liz na conversa que manteve com Koonz depois da sua atuação, "eu estou feliz por tu estares aqui. Acho a roupa maravilhosa, estás maravilhosa. Obrigada".

Veja a atuação da vencedora do concurso Miss Drag Lisboa de 2017 e a reação dos jurados.