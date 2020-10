Sammy Hagar e Eddie Van Halen reconciliaram-se meses antes da morte do guitarrista, após terem estado vários anos de costas voltadas.

Numa nota enviada ao programa de rádio "The Howard Stern Show", Hagar revelou ter estado em contato com o seu antigo colega de banda, trocando mensagens em segredo para não alimentar eventuais rumores de uma reunião.

"Tem sido só amor, desde que começámos a comunicar no início deste ano", afirmou. "Concordámos em não dizer a ninguém, por causa dos rumores que potenciaria. E sabíamos que a reunião não iria acontecer. Mas ele também não queria que as pessoas soubessem qual o seu estado de saúde".

"Há um mês, ele deixou de me responder, e calculei que não fosse coisa boa. Falei com ele pela última vez na semana passada, e assim que ele não me respondeu, percebi que era só uma questão de tempo. Ainda assim, foi muito repentino".

Sammy Hagar foi o sucessor de David Lee Roth nos Van Halen, fazendo parte da banda entre 1985 e 1996. Em maio, o vocalista expressou à Rolling Stone a sua vontade em regressar ao grupo para uma digressão.