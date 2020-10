Paulo Praça, que integrou bandas como Plaza, Turbo Junkies ou o projeto Amália Hoje, editou um disco-livro, intitulado "Onde", no qual canta poemas de, entre outros, Valter Hugo Mãe, José Régio ou Jorge Cruz e que inclui colaborações com José Cid e Fausto Bordalo Dias. O disco, dedicado a Vila do Conde, de onde é natural, foi apresentado a 17 de setembro no aniversário do escritor José Régio, também nascido na cidade nortenha.

Com produção de Eurico Amorim e Paulo Praça, o livro conta com um ensaio fotográfico de Cesário Alves. A partir do disco-livro, nasceu também um vídeo-disco com realização de Paulo Pinto (veja o teaser abaixo). "Se o Paulo canta Vila do Conde canta-nos. Estamos incluídos como por natureza irmã, somos uma refração desse caleidoscópio significado", escreve Valter Hugo Mãe na introdução da obra.

1. 'Cheiro do Ar'

2. 'Romance de Vila do Conde'

3. 'À Beira-Mar'

4. 'Amor num Acordeão'

5. 'Vila do Conde'

6. 'Jogo de Espelhos'

7. 'A Minha Terra'

8. 'Portugal Sacro-Profano, Vila do Conde'

9. 'Vila do Conde Espraiada'

10. 'Vila do Conde, Vila do Conde'

11. 'Senhor Sebastião'

12. 'Canção da Rendilheira'

13. 'Saudades de Aqui'

14. 'Cântico Negro'

15. 'O Terço para Rezar'

TEASER ONDE from paulo pinto on Vimeo.