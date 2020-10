Profundo conhecedor da Antiguidade Clássica, João Peste trouxe ao Posto Emissor um poema do poeta romano Catulo, que recitou em latim, e falou um pouco sobre as origem remotas desta sua paixão.

“Talvez o meu [interesse] provenha da banda desenhada do Astérix, quando era miúdo. Lembro-me que uma das primeiras bandas desenhadas que li foi 'Astérix e Cleópatra'”, revela. “E sempre houve alguma presença [desses elementos], mas com um olhar contemporâneo, nos Pop Dell'Arte. A capa do 'Free Pop' já remete para isso”, diz, referindo-se ao álbum de 1987.

