A irmã da falecida atriz Naya Rivera, Nickayla Rivera, mudou-se para a casa de Ryan Dorsey, ex-marido e pai do filho de Naya. Segundo os dois, o facto de estarem a partilhar casa prende-se apenas com a educação de Josey, de 5 anos, mas os rumores de que estão numa relação começaram a circular.

Uma fonte próxima da família disse à revista People que a intenção é que a criança tenha uma "figura materna" perto dele. "O Ryan é um ótimo pai, mas o Josey precisa de uma figura materna na sua vida. A Nickayla adora-o e é fantástica com ele. O Ryan sabe que ele vai crescer bem com ela por perto".

"Há dias complicados para o Ryan e o facto de não estar sozinho com o Josey ajuda-o. Está muito agradecido à Nickayla", acrescenta a referida fonte. No final do mês passado, Dorsey partilhou uma mensagem no Instagram na qual dizia: "não durmo bem. Estou triste todos os dias. Vou dormir triste. Todas as noites fico a olhar para o teto e penso na sorte que tenho por ainda ter a minha mãe e por ela me ajudar. E depois penso em como o Josey não vai ter a mesma oportunidade".

Dorsey falou também sobre a presença de Nickayla: "ter uma jovem mulher que é do seu sangue e a sua tia, disposta a sacrificar-se e a pôr a sua vida em pausa para melhorar o nosso filho, faz com que não estejas sempre sozinho com os teus pensamentos e não estejas triste todos os dias e noites, a perguntar-te quando é que as coisas vão melhorar. Ao menos tenho alguém comigo com quem posso falar ou simplesmente ficar sentado em silêncio a partilhar a tristeza. Não tenho de lidar com isto completamente sozinho".

Recorde-se que Naya Rivera, que ficou conhecida do grande público depois da sua participação na série "Glee", morreu, aos 33 anos, no passado dia 8 de julho, afogada no Lago Piru, na Califórnia. A atriz tinha ido passear de barco com o filho e esteve desaparecida durante alguns dias antes de o corpo ter sido encontrado. Segundo o médico-legista encarregue do caso, a autópsia ao corpo de Rivera concluiu que a atriz se afogou de forma acidental.