Billie Eilish anunciou que irá fazer um livestream especial, no final deste mês.

A cantora norte-americana irá dar um espetáculo intitulado "Where Do We Go?" no dia 24 de outubro, pelas 23h (em Portugal continental).

"Tenho muitas saudades de dar concertos", escreveu, nas redes sociais. "Mal posso esperar para voltar a atuar".

O acesso ao livestream tem o preço único de 30 dólares (25,50 euros), e os fãs poderão rever o concerto até 24 horas após a transmissão.