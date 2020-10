Tom Morello, guitarrista dos Rage Against the Machine, reagiu à morte de Eddie Van Halen com uma mensagem de pesar, no Instagram, dizendo que o guitarrista dos Van Halen era "um dos melhores, mais inventivos e verdadeiramente visionários músicos de sempre" e agradecendo "do fundo do coração por cada nota espetacular".

Em declarações à Rolling Stone sobre o músico que considera ser uma das suas grandes influências, Morello vai mais longe, dizendo que Van Halen era "o Mozart da nossa geração". "A forma como ele reinventava o instrumento era prova da sua inspiração divina", acrescenta, "foi uma grande inspiração para gerações de guitarristas".

"Era um improvisador incrível e criou uma panóplia de novas formas de tocar guitarra", diz ainda, "rivalizava com qualquer outro músico no planeta: músicos de jazz, músicos de clássica, com as suas capacidades de improvisação, a sua escrita de canções rock and roll e, simplesmente, com o seu estilo. Não tinha paralelo". Morello termina dizendo que a morte de Van Halen é uma "tragédia devastadora"