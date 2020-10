A viúva do ator Nick Cordero, falecido em julho devido a complicações provocadas pela Covid-19, insurgiu-se contra um tweet de Donald Trump em que o presidente apela aos seus seguidores para que "não tenham medo da Covid-19".

Para Trump, os cidadãos não deveriam deixar que a doença "dominasse" as suas vidas, uma declaração que enfureceu Amanda Kloots.

"Infelizmente, dominou, não foi?", escreveu. "Dominou as vidas da família do Nick, e as da minha família. 'Deixámos' que ela dominasse - como se tivesse sido escolha nossa?".

"Infelizmente, nem todos têm a sorte de passar dois dias no hospital. Chorei durante 95 dias, junto do meu marido, vendo o que a covid-19 fazia à pessoa que eu amava".

A doença, continuou, "é algo a temer. Após veres a pessoa que mais amas morrer desta doença, nunca dirias o que escreveste nesta publicação".

Para Kloots, o atual presidente "não tem empatia para com as vidas que se perderam. Está a vangloriar-se. É triste, magoa, é vergonhoso".