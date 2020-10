Morreu o músico norte-americano Johnny Nash, autor do êxito 'I Can See Clearly Now', de 1972. Tinha 80 anos.

A notícia da sua morte foi confirmada ao TMZ pelo seu filho, John Nash III, que apontou causas naturais como origem do óbito.

A carreira de Nash começou em 1957, com o lançamento do single 'A Teenager Sings the Blues'. O seu primeiro sucesso teria lugar no ano seguinte, com uma versão de 'A Very Special Love', de Doris Day.

Para além da música, Nash fez também carreira no cinema. O seu maior papel foi o de Spencer Scott, personagem de "Take a Giant Step", de 1959, um dos primeiros filmes sobre uma família negra escrito por um guionista negro.