Madonna vai abandonar Lisboa. A artista norte-americana confirmou os rumores num vídeo partilhado com os fãs no Instagram: "Vou deixar a minha casa de Lisboa. Está a ser bastante emotivo para mim", diz a artista.

No vídeo, a artista simula uma videochamada com um pequeno cão chamado Coco durante a qual lhe pergunta, de forma divertida, "ligaste-me para pedir desculpa?", acusando-o de seguida de não a ter ajudado a fazer as malas: "obrigado por me desiludires".

Recorde-se que Madonna se mudou para Lisboa em 2017 para o filho, David Banda, ingressar na academia do Benfica. Não se sabe ainda para onde Madonna se mudará, mas o atual projeto da artista é um filme biográfico que será realizado por si e está a ser desenvolvido em parceria com Diablo Cody (argumentista de "Juno" e "Burlesque").